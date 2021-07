Valentín Barco, de 16 años, debutó en Boca como titular en el empate 1 a 1 ante Unión en Santa Fe. Su madre relató en televisión los duros momentos que atravesó su hijo en su camino hasta este presente.

“Fue mucho sacrificio el que hicimos nosotros, a veces yo le decía a Valen que solo teníamos para el gas y el peaje. ‘No tengo nada para llevar para comprarte”, recordó Patricia en el programa Presión Alta, de TyC Sports.

Además, recordó un gesto de su hijo y no pudo evitar las lágrimas: “Salíamos de Candela, donde le daban un sándwich y un juguito, y subíamos al auto. Él preparaba el mate y me daba medio sándwich a mí. Me decía ‘yo sé que vos tenés hambre también’, pero yo no se lo agarraba”.

Reveló su dolor como madre al no poder darle lo que quería: “Él miraba las heladeras porque quería tomar helado, pero yo no se lo podía comprar porque no tenía y él con las manitos atrás me miraba y me decía ‘no importa, má’”.

Valentín Barco hizo su debut en Boca con 16 años, 11 meses y 23 días, convirtiéndose así en el cuarto jugador más joven en debutar en la Primera División del club de la Ribera.

Los tres primeros son: Denny Ramírez (en 1982), con 15 años 11 meses 25 días, Leandro Paredes (2010), con 16 años 4 meses 8 días y Víctor Hugo Romero (1949), con 16 años 11 meses 17 días.

Qué dijo Valentín Barco después de su debut

Valentín Barco realizó una publicación en su cuenta de Instagram celebrando su debut en primera. “Siento un orgullo y una felicidad enorme por haber cumplido un sueño”, inició su texto.

El posteo de Valentín Barco en Instagram tras su debut. (Instagram/@Colo.barco)

También, remarcó “todo el sacrificio que hicimos durante este tiempo con mi familia, viejos y todos los que me acompañaron”. Para finalizar, fue optimista con una advertencia: “Esto es solo el comienzo, a seguir con todo!”.