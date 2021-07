Luego de algunas jornadas sin nuevos cordobeses elegidos en La Voz Argentina, este domingo se conoció la historia de Nandy Milano. La joven de 25 años se presentó con una impresionante voz y cautivó a tres (o cuatro) de los jurados. La única que no giró la silla fue Lali.

Milano interpretó una versión muy especial de “Disfruto” y eso, sumado a su voz fue lo que llamó la atención de Ricardo Montaner que sin haber girado su silla aseguró: “Me encanta”. Segundos antes de que terminara su presentación la cordobesa giraron el propio Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

“Por tu dicción no me parecías argentina, de repente pensé que eras española. Tenés una cosa muy especial en la voz, muy dulce. A mí me gustó mucho tu versión, la disfruté desde que empezaste a cantar. Fuiste muy gratificante y por eso te quería felicitar”, arrancó su devolución la Sole.

Luego el que daría su devolución es Ricardo Montaner: “Desde el comienzo de la canción me fue envolviendo tu forma de cantar. Percibo la versatilidad que tienes, se me ocurre repertorio para ti, mucho. Se me ocurre que puedes ser una genuina contrincante de los equipos de mis compañeros”.

Por último sería el turno de Mau y Ricky: “Nosotros vamos a ser breves, la verdad eres increíble y nos encanta lo que haces. Para nosotros sería un honor enorme tenerte en nuestro equipo y tu sonrisa es espectacular y contagiosa”.

Pero antes de que la cordobesa eligiera su equipo, la Sole remarcó: “Me encantaría tenerte en mi equipo porque me gustan las voces femeninas como la tuya. Siento que esa dulzura que tenés, tiene versatilidad. Siento que mostraste un poquito de todo lo que sos capaz de hacer. Necesito escucharte hacer otras cosas para seguir escuchándote”.

Finalmente Nandy Milano se quedó en el equipo de Mau y Ricky aunque los mantuvo expectantes hasta el final: “Estoy re feliz, los admiro a todos, pero hace un montón que vengo pensando mi decisión y amo a Mau y Ricky”.

