La sorpresiva respuesta de Ulises Bueno a un seguidor que le hizo un reclamo particular

Durante el fin de semana, Forja fue el escenario elegido para un baile del recuerdo de la mano de Ulises Bueno. El centro de eventos alcanzó su capacidad máxima con los cientos de fanáticos del cuartetero que asistieron para vivir una noche llena de nostalgia.

En este contexto, un seguidor del artista compartió en sus redes sociales un especial reclamo para Ulises. Incluso, se animó a escribirle por Instagram para que el músico esté al tanto de su “malestar”.

VIDEO: EL RECLAMO DE UN SEGUIDOR A ULISES BUENO

Al finalizar el baile del sábado, un seguidor de Ulises no quería irse del lugar por un particular motivo. “Ya terminó el baile, Maxi” y “Volemos” fueron algunas de las frases que dijeron sus amigos a su alrededor. En un momento, el joven sacó su teléfono y decidió enviarle un mensaje al cantante. “No lo bolacees, Maxi”, le dijo uno de sus compañeros.

LA SORPRESIVA RESPUESTA DE ULISES BUENO AL RECLAMO DE SU SEGUIDOR

“Te lo voy a dedicar para vos”, dijo Ulises al inicio del video que compartió en su cuenta de TikTok, donde cantó un reconocido tema. “Un abrazo amigo. Gracias por el aguante”, cerró el cuartetero.