Se enteró que Ulises Bueno ensayaba mientras hacía reposo médico y tomó una drástica decisión

La fanática de Belgrano que viajó a Buenos Aires y fue consultada por un posible resultado en la previa del Boca-Palmeiras se hizo viral nuevamente. Se desmayó en el avión de regreso a Córdoba, el médico le pidió hacer reposo, pero se enteró que Ulises Bueno ensayaba previo al regreso de este sábado y tomó una drástica decisión.

“Me vine de pijama. Me enteré que estaba ensayando, no tenía un peso para venir y mi hermano me trajo en su motocarga”, confesó la mujer que se acercó hasta el predio y se metió a las instalaciones de Forja, en diálogo con El Doce.

SE ENTERÓ QUE ULISES BUENO ENSAYABA Y FUE A VERLO EN PIJAMA

Al ser consultada sobre por qué lo hizo, la seguidora del cuartetero respondió “son las locuras que yo hago” y contextualizó que recientemente perdió el conocimiento en un avión. “Me mandaron a hacer reposo, pero Ulises me calma todo.

En tanto, la fanática aseveró que ya tiene alrededor de 270 fotos con Ulises aunque siempre que puede intenta encontrarlo. “Entré con toda y lo vi, lo importante es verlo”, aseguró. Además, recordó la vez que fue al Luna Park para un evento del cantante.

“En el Luna Park me internaron, firmé el alta médica y volví al baile nomás. Es mi cable a tierra (Ulises)”, concluyó la mujer que antes de despedirse le pidió por favor que se tome su tiempo para descansar.

QUIÉN ES LA FANÁTICA DE BELGRANO QUE FUE A VER A ULISES EN PIJAMA

La mujer se hizo viral en los últimos días gracias a un video que protagonizó en su viaje a Buenos Aires. Previo al encuentro por las semifinales de la Copa Libertadores, le preguntaron por ¿Boca o Palmeiras?

Sin miedo al éxito, ella respondió: ¿Qué Boca?, ¿Qué Boca? Aguante Belgrano papá”. Además, ponderó que el conjunto de Guillero Farré le puede ganar sin problema al Verdao.