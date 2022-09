“La plata no me va a devolver los momentos”: la emotiva sorpresa de un hincha de Belgrano a su papá

Un hincha de Belgrano sorprendió a su papá con una entrada al tan ansiado partido con Brown de Adrogué. “Mi viejo cuando le dije que le saqué una platea...”, dice el posteo de Iván y muestra una charla de Whatsapp donde el agasajado le da una emotiva respuesta.

En la conversación, Iván le cuenta de las entradas que había comprado y su padre se negó a recibir el regalo. “No cabeza, es mucha plata... Te agradezco con el alma, pero no puedo permitirme hacerte gastar tanta plata en mí”, escribió Alberto.

En el mensaje también relataba todos los eventos que ya le había regalado su hijo relacionados al Pirata. “Disfrutá con tu hijo, ojalá esto lo haga querer a Belgrano como vos lo querés”, cerró su papá.

Sin embargo, Iván le dio una conmovedora respuesta: “Viejo, la plata no me va a devolver los momentos. La plata es para disfrutar la vida, y vos sos mi vida”. La captura del mensaje recaudó miles de me gustas y comentarios que celebraban la pasión compartida por el fútbol.