Belgrano-Brown: salen a la venta las entradas para el ansiado partido en San Nicolás

Con una inmejorable oportunidad para ascender a la primera división del fútbol argentino, Belgrano se enfrentará este domingo desde las 13.40 ante Brown de Adrogué. En el mediodía de este jueves comienza la venta de entradas para que la hinchada pirata pueda viajar a San Nicolás y vivir el encuentro que corresponde a la fecha 35 de la Primera Nacional.

Marcos Saieva, dirigente del club de barrio Alberdi, confirmó que los tickets se podrán adquirir a partir de las 12. La operación será a través de la plataforma Autoentrada: “Hay dos populares, nos dieron las dos cabeceras, y dos plateas completas del Estadio San Nicolás de los Arroyos”.

El precio de las entradas para el partido de Belgrano en San Nicolás

Según informaron desde la organización, los cordobeses contarán con 20 mil entradas. El precio de las populares Reynoso y Damaso es de 2.500 pesos, mientras que las plateas Rucci y Del Pozo tendrán un valor de 10 mil pesos.

Cabe destacar que para poder entrar a San Nicolás, será obligatorio contar con el ticket físico, el cual podrá retirarse los días viernes y sábado de 9 a 20 en el Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.

“Es exactamente igual a la venta de las concurrencias masivas que tuvimos en Copa Argentina”, aclaró Saieva en diálogo con Arriba Córdoba. Esto permite que un socio podrá comprar hasta cuatro entradas para socios activos que estén al día.

Desde Belgrano, aclararon que en caso de que haya un remanente, habilitaran la venta este viernes a las 12 para los no socios. Por último, pidió “calmar la ansiedad” y advirtió que habrá controles en rutas y quienes no tengan tickets, no podrán acceder al estadio.

Aclaraciones sobre la venta de entradas para el partido de Belgrano-Brown