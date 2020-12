En la Cámara de Diputados se sigue debatiendo el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese sentido, la diputada cordobesa Leonor Martínez Villada de la Coalición Cívica en su intervención adelantó su voto en contra.

Hablando sobre el proyecto aseguró: “La vida humana, la cual defiendo en todas sus circunstancias y en todas sus trayectorias”

Y agregó: “Esta vida humana no puede ser interrumpida. Acá no hay categorías de vida. Es una sola vida que la respetamos o no la respetamos”.

Además aclaró que el “niño por nacer” tiene un ADN propio y una identidad propia que lo distingue de su madre.

Es por eso que al finalizar su discurso, la legisladora aseveró: “El Estado debe defender el derecho de esa persona que no tiene voz, que no puede defenderse”.