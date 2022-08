La dedicatoria del Luifa Artime: “Si mi vieja estuviera viva me mandaba a estar acá con Belgrano”

El jueves Luis Fabián Artime viajó a Buenos Aires para el último adiós a su madre, María Cristina. Y el viernes tomó un avión para volver a Córdoba y estar presente en el clásico que Belgrano le ganó a Instituto, para dar un gran paso hacia el ascenso en la Primera Nacional.

“Si mi vieja hubiera estado viva hoy, me mandaba de vuelta a estar con Belgrano. Lo último que me dijo fue ‘buen viaje’, porque sabía que me venía a Córdoba”, se emocionó el Luifa, tras el 1 a 0 del Pirata ante los Albirrojos.

Antes del clásico hubo minutos de silencio por el fallecimiento de la madre de Luis Fabián Artime (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Hubo un respeto muy grande, me llegaron todos los saludos. El minuto antes del partido, el respeto de los jugadores de Instituto, para mi viejo y mi familia”, agregó conmovido.

A lo Belgrano

El ex delantero y ahora presidente Celeste, resumió la victoria, que afianza a Belgrano como puntero con ocho puntos de ventaja sobre Instituto, y como candidato al primer ascenso a Liga Profesional.