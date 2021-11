La cordobesa Florencia Bonsegundo sigue sorprendiendo a propios y extraños con su extraordinaria habilidad jugando al fútbol. Aunque actualmente defiende los colores del Madrid CFF, la mediocampista recibió esta semana un galardón por una increíble jugada que hizo el año pasado, cuando vestía la camiseta del Valencia.

En la gala del fútbol femenino europeo llevada a cabo este lunes, Bonsegundo recibió el premio al mejor gol de la temporada por parte del diario español Mundo Deportivo. Al tremendo golazo por el que fue distinguida lo anotó hace poco más de un año, el 11 de noviembre de 2020, en un encuentro entre Valencia y Betis.

Inmediatamente, la jugada se volvió viral y recibió increíbles elogios, entre ellos la etiqueta de “gol maradoneano”. Al respecto, la futbolista oriunda de Morteros aseguró que se trata de “una comparación muy grande”. “Después de hacer el gol caí en lo que había hecho. Que te comparen con el más grande y hacer uno de los goles más bonitos, es algo muy lindo”, señaló al recibir el premio.

“Aquel gol me produjo muchas sensaciones y emociones y me queda ese recuerdo aunque finalmente acabamos perdiendo ese partido. Cuando era pequeña, no teníamos mujeres a las que seguir y una siempre jugaba a ser Maradona o Messi”, indicó la jugadora de la Selección Argentina.