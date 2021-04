El Intendente Martín Llaryora cerró el primer Congreso de Economía Circular llevado a cabo este jueves que contó ponencias de expositores internacionales.

Fue organizado entre la Municipalidad de Córdoba y la coordinación del Ente BioCórdoba. El encuentro significó un momento de innovación para mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la competitividad y generar soluciones a los diversos problemas ambientales.

En ese sentido, el propósito del congreso fue potenciar y acelerar este modelo de producción en la ciudad de Córdoba mediante la construcción de redes de trabajo locales para diseñar e implementar estrategias circulares.

“En virtud al cambio climático y disrupciones tecnológicas, el mundo está cambiando el paradigma. Y el mundo no espera a una ciudad u otra, las tendencias se aplican. Adaptarse no es optativo. Ese, no es solo un cambio que nos proponemos a hacer dentro de nuestra ciudad, sino que también queremos liderarlo. Por eso estamos convocando a una Cumbre Mundial de Economía Circular para el mes de agosto”, anunció Llaryora.

El intendente sostuvo que Córdoba debe liderar los cambios de paradigma ambientales y productivos y propuso que la ciudad se anime a ser resilientes e innovadores, aplicando lo que él denomina las cuatro C de la Economía: La Economía de Conocimiento, la Economía Creativa, la Economía Circular y la Economía Comunitaria.

¿Qué es la Economía Circular?

La Economía Circular es un método alternativo que pretende transformar los patrones de producción y consumo de la sociedad para lograr un sistema productivo sustentable.

Este paradigma propone reutilizar los recursos que actualmente son considerados residuos, para alcanzar un uso más eficiente de aquellos e incorporarlos nuevamente al proceso productivo.