La “agrobarbie” cumplirá el conmovedor sueño de una sobreviviente de la explosión fatal en Oliva

Ámbar es la niña de 4 años que sobrevivió a la explosión fatal de su casa en la localidad de Oliva y luego de meses de lucha será dada de alta del Hospital de Niños de Córdoba. Para la fecha, que aún no está definida, sueña con que Barbie la espere en su auto rosa y la lleve a su hogar.

En medio del dolor y la conmoción por la muerte de un integrante de 8 años de la familia, Juan Rodríguez de la Fundación “Un Tatuaje por una Sonrisa”, apareció para darles una tremenda mano. Desde hace unos meses, colabora como puede y ya les consiguió un terreno y una casa.

“Pasamos a buscar a Ámbar, a su hermanita Kiara, a su mamá y a su papá, les llevamos unos regalitos a las nenas: un soporte para el celu, una cantimplora, un vestido hermoso de Barbie y una vincha de princesa además de un auto rosa a batería”, compartió Juan a través de sus redes.

A raíz de la explosión una mujer debió ser hospitalizada. (Gentileza)

LA AGROBARBIE CORDOBESA SE CONMOVIÓ CON LA HISTORIA DE ÁMBAR

En paralelo, un hermoso día en el shopping para que las pequeñas y los padres olviden por un rato el dolor que provocó la pérdida de gas que derivó en la explosión total de su casa. Como si fuera poco, Juan se contactó con Florencia Arroyo, la “agrobarbie”, para cumplir el sueño de Ámbar.

La agrobarbie cordobesa la rompe en las redes sociales combinando su pasión por el campo y la moda. Foto: @florarroyok

“Todavía no se sabe cuándo será el alta definitiva pero cuando escuché la historia me lloré todo y dije que sí, que cuentan conmigo”, contó Flor Arroyo, la influencer en diálogo con TN, quien quedó conmovida por lo ocurrido.

“Ellos perdieron todo y se encuentran unidos. Cuando salga del hospital voy a ir como Barbie y ahora estamos buscando el auto rosa, que nos está costando conseguir porque tiene que estar en condiciones”, dijo Flor.

La joven oriunda de Santiago Temple pide un auto rosa para el traslado de la niña. Foto: @florarroyok

“Estoy esperando que me llamen para estar a la salida del hospital. Hace poco fui mamá y me conmueve mucho todo lo que le pasó, cuando la vea me voy a largar a llorar”, anticipó Arroyo.

Para colaborar: Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa - Juan Rodríguez: +54 9 3516 66-0934