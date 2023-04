Koino Yokan regresa a Córdoba con un show único y especial: “A la gente le llega lo que uno transmite”

Koino Yokan llegará a Córdoba en el marco de su gira nacional para revivir el encuentro con sus fanáticos. El show tendrá lugar en Club Paraguay, el próximo 29 de abril. El dúo promete una noche especial de la mano de canciones nuevas, como así también, algunos clásicos.

El grupo musical está formado por Tomás Otero y Jeremías Oro, y tuvo sus inicios en 2018, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante los dos primeros años, la banda se dedicó principalmente a realizar versiones propias de canciones populares, ganando notoriedad gracias a sus reinterpretaciones.

El original nombre “Koino Yokan” surge de un acuerdo entre ambos. “Nos gustaban mucho algunas expresiones que no tenían traducciones al español y empezamos a buscar en un block japonés. Encontramos ´Koino Yokan´ que nos encantó y significa encontrar a alguien que no conoces y tener una fuerte intuición de que vas a conectar con esa persona”, detalló Tomás en diálogo con Vía Córdoba.

CÓMO SE PREPARA KOINO YOKAN PARA SU REGRESO A CÓRDOBA

Tomás Otero, más conocido como “Toto”, contó cómo se prepara la banda para tocar en la ciudad. “Estamos ultimando detalles en Buenos Aires y nos quedan un par de ensayos en nuestra sala antes de ir para allá”, adelantó.

“Estamos con un entusiasmo re zarpado, tenemos un montón de canciones nuevas para tocar en vivo que todavía no tocamos en ningún lado”, expresó el cantante ansioso por el show, que según él, será inédito para los fanáticos.

Los inicios de Koino Yokan. Foto: YouTube

Con respecto al crecimiento de los últimos tiempos de la banda, Toto comentó que siempre visualizaron crecer pero no sabían cuáles eran las vías para llegar. En este sentido, afirmó: “Todavía no es un lugar definido queremos que siga creciendo el mundo de Koino Yokan”.

LOS SECRETOS DE CREAR CANCIONES

Como muchas veces pasa, hay días en los que la inspiración está a flor de piel y hay otros en los que las ideas no fluyen tan bien. A Koino Yokan le sucede lo mismo, pero nada de otro mundo.

“Hay días que cero, ni toco, porque estamos haciendo mil cosas o porque simplemente no tengo ganas. Hay meses en los que siento que nunca más se me va ocurrir algo bueno y me quiero morir (risas). Y después, hay meses en los que todos los días pienso cosas nuevas que me encantan”, reveló Toto.

En la previa de venir a tocar a Córdoba, la inspiración está latente: “Hace 15 minutos me senté en el piano y dije quiero hacer un tema. Acabo de terminar de hacer una canción que me fascinó”, se sinceró el artista.

"Toto", cantante de Koino Yokan. Foto: YouTube

Según detalló, generalmente las canciones surgen en los momentos de ocio y rara vez planifican juntarse a hacer una tema. “Pensamos mucho en la emoción que transmite la letra, lo que genera y nos gusta que haya un impacto”, agregó.

“Creo que cuando estás como centrado y tenés un norte, podés hacer lo que sea. Me parece que a la gente le llega lo que uno quiere trasmitir a partir de cualquier canción”, sostuvo.

En cuanto a la creación de las letras aclaró que componen por separado y por igual. “Jere hace un montón de temas, yo también y después nos juntamos para ver todo lo que tenemos así elegimos que va y que no”, continuó el artista.

“El concepto de Koino tiene que ver con lo que la gente espera y con lo que nos gusta a nosotros. Todo ese equilibrio hace que al momento de elegir, ambos sepamos por dónde ir. Es una sensación”, expresó Toto.

SE VIENE UN DISCO NUEVO

Según contó el músico, la rutina de la banda se va marcando semana tras semana. “No hay un día normal, pasan cosas todo el tiempo”, explicó. A veces, se juntan a ensayar, otras, tienen que ir a buscar el vestuario para los shows, y así van rotando con las actividades.

Lo que no se modifica en el itinerario es la producción del disco nuevo que están grabando. Se trata de un álbum que saldrá en julio y contará con 20 canciones compuestas tanto por Jeremías como por Tomás.

Koino Yokan regresa a Club Paraguay. Foto: Spotify

“Tiene de todo y me asusta que tenga de todo porque ralamente tiene de todo”, dijo el músico riéndose. Aclaró que se viene un popurrí de canciones que tienen que ver con cosas diferentes pero sostuvo que les encanta esa idea.

EL SUEÑO DE KOINO YOKAN

Uno de los principales objetivos en la lista de la banda es expandirse de Argentina y llegar a Latinoamérica, España, entre otros países. “Este año tenemos ganas de eso, no sabemos si a fin de año o a principios del otro”, adelantó el músico.

FECHA, HORA Y ENTRADAS PARA VER A KOINO YOKAN EN CLUB PARAGUAY

La banda se presentará este sábado 29 de abril a las 20, en Club Paraguay (Av. Marcelo T. de Alvear 651). Las entradas pueden adquirirse en alpogo.com desde 3.500 pesos. El dúo promete vivir una noche especial junto a sus fanáticos en Córdoba.