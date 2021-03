Jeremías Oro y Tomás Félix Urtizberea vuelven a Córdoba con su banda Koino Yokan para volver a enamorar a su público. Este jueves, se presentarán en la ciudad de Río Cuarto y el viernes a las 21, estarán en Quality Espacio.

El dúo comenzó su carrera musical a finales de 2018, cuando publicó una versión de Mil horas, del grupo de Los Abuelos de la Nada, la cual tuvo una increíble repercusión. Posterior a esto, se dedicaron a reinterpretar canciones famosas del rock nacional en su canal de YouTube, algunas alcanzando el millón de visualizaciones.

Cuando lograron formar su público, comenzaron a publicar temas de su autoría, alcanzando ya los diez sigles. Dentro de sus temas más destacados se encuentra Viaje, Donde Vas a Estar y Tira La Soga, publicados durante el 2020.

Desde Vía Córdoba hablamos con Jeremías Oro, bajista, tecladista y productor del dueto, para hablar del presente y el futuro de la banda.

¿Qué expectativas tienen para sus próximos shows en Córdoba?

Tenemos muy buenas expectativas para nuestro show en Río Cuarto y en Quality, porque ya tocamos en Córdoba dos años atrás y estuvo buenísimo. En ese momento, cuando tocamos habíamos arrancado hace poco. Ahora, estuvimos todo el año pasado preparando temas propios y material nuevo, así que tenemos muchas ganas de tocar.

Tras un año sin actividad, ¿Cómo es volver a los escenarios?

Es muy importante, significa mucho. Está buenísimo el trabajo en estudio y todo lo que podemos hacer dentro de una casa, pero tocar en vivo es súper diferente porque, además de hacer la música en la compu y estar ahí grabando, hay algo mucho más humano que es tocar para gente que está directamente escuchándola. Así que está buenísimo.

¿Pudieron trabajar en épocas de aislamiento? ¿Les influyó en algo de manera artística?

En realidad, siempre sacamos música todas las semanas desde hace ya un par de meses asique sí, estuvimos haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Pudimos seguir trabajando por suerte.

A mí me encanta estar en mi casa y la verdad que, la cuarentena no cambió mucho mi modo de vida. La música nuestra sigue por el mismo camino. Sí hace poco dejamos de sacar covers y seguimos con nuestra música propia, pero no tuvo que ver explícitamente con la cuarentena. Entonces, musicalmente, no nos influyó.

Arrancaron con covers, y hace poco decidieron largar sus temas propios, ¿a qué se debe este cambio?

Nuestra idea fue siempre largar temas propios, pero no podíamos subirlos antes porque no nos iba a escuchar nadie. Siempre quisimos subir estos temas, incluso muchas de estas canciones están compuestas desde hace muchos años, pero la idea era ir migrando así de a poquito.

¿Qué transmiten sus temas?

Cada canción intenta transmitir un mensaje, un sentimiento, una emoción… Más allá de que sea divertida para bailar, siempre tienen una letra y una canción que quieren transmitir algo.

¿Cuáles son los próximos planes de Koino Yokan?

Por lo pronto, no vamos a seguir con covers. Ahora van a venir muchos temas propios en un par de semanas, que se publicarán con bastante regularidad. Planeamos sacar un disco en los próximos dos o tres meses.

Colaboraciones no tenemos preparadas por el momento. Hay muchos artistas argentinos que nos gustan, pero no lo hemos pensado todavía.

¿Qué le espera al público que va a ir a ver a Koino en Quality?

Les diría que se van a encontrar con un espectáculo distinto. Es muy diferente, bastante rockero, variado, con más temas nuestros pero, sin dejar de lado a los covers. Así que, que vengan con buenas expectativas porque va a ser divertido.

La entradas para Koino Yokan pueden adquirirse a través de este link, con entradas que van desde los 800 a 1200 pesos.