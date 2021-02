El humorista sanisidrense vuelve a Córdoba con su espectáculo “Cheto y Choto”, un unipersonal que se destaca por el humor ácido y sarcástico que tanto caracteriza al artista. Desde Vía Córdoba hablamos con Ezequiel Campa para conocer detalles de esta nueva presentación.

“Van a encontrarse con un espectáculo muy divertido. Con este show noto como una cosa, que nunca me había pasado, que es como una risa incómoda de la gente y es algo espectacular, porque es una risa en la que se preguntan si se están riendo y a la vez, se preguntan por qué se están riendo de eso; que es un poco mi búsqueda, de no caer en el humor fácil”, asegura Campa.

El artista, quien también ha actuado en diferentes programas y películas argentinas, navega entre diferentes temas no muy utilizados en el humor, que hacen replantearse al público presente sus actitudes diarias.

“A mí me gusta siempre hacer humor sobre temas tabús, sobre cosas que uno no creería a priori que te podrías reír: la muerte, la enfermedad, el paso del tiempo, muchas cosas que no suelen ser los temas habituales del stand up o tal vez sí, pero enfocado de otra manera. Me gusta decir cosas como fuera de lugar y eso genera en la gente sorpresa y es muy divertido”, comparte Ezequiel.

Dicky del Solar, en la mira

Su personaje de Dicky del Solar ha sido muy reconocido en este último tiempo por su caracterización con el mundo de los rugbiers. Esta figura encarna al personaje de un deportista, católico y de alta sociedad que opina sobre temas de la realidad generando risas y críticas, en la misma proporción.

Durante el 2020 y ante todos los hechos de público conocimiento ocurridos en torno al mundo del rugbier, sus videos en las redes sociales se volvieron virales y cosecharon cientos de miles de vistas. Sus adeptos celebran esta nueva forma de humor; pero no así, sus críticos quienes no dudan en hacerse oir.

Ante la pregunta de los críticos, Campa comentó: “No trabajo para la gente que no entiende este tipo de humor. Mi trabajo es hacer reír, soy humorista no sociólogo ni nada de eso”.

De nuevo en Córdoba

“Estaba muy ansioso por volver a Córdoba. El público cordobés es muy particular”, compartió Campa, quien ya ha realizado diferentes espectáculos en la provincia. Esta vez, la cita obligada será en el Espacio Quality este sábado 6 a las 21, con entradas que parten desde los 700 pesos.

Ante las preguntas sobre proyectos a futuro, Campa aseguró que se prepara para presentar un nuevo y renovado unipersonal. Además, se encuentra filmando “Pequeña Victoria”, una novela de Telefé. Finalmente, y sin dejar de lado el mundo de las redes, el personaje de Dicky del Solar también será uno de los próximos trabajos a futuro del humorista.