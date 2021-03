La mítica chaya riojana llega a la provincia de Córdoba de la mano de Sergio Galleguillo. En formato teatro y sin la típica harina de festival, el artista se presentará este sábado 6 a las 22 en Espacio Quiality. El show se enmarcará en la presentación de su último disco Volver (2019), sin dejar de lado los clásicos más conocidos.

Desde Vía Córdoba hablamos con Sergio Galleguillo sobre este primer show post pandemia, su decisión de no hacer streaming y la posibilidad de próximos shows.

Este es el primer show post-pandemia, ¿por qué ahora y por qué Córdoba?

En diciembre de 2019 saqué mi último disco que se llama Volver y terminó mi gira en marzo del 2020, justo cuando comenzó la pandemia, entonces no lo pude presentar. Eso fue un golpe tremendo. Entonces, ahora que los shows comenzaron a ser presenciales, me alentó a hacerlo. Y fue Córdoba la primera porque es el centro del país y el principal en festivales folklóricos de verano, entonces quería llegarme primero acá, aunque sea con protocolo reducido. Eso ya es una alegría para mí porque extrañaba mucho esta provincia.

Durante la pandemia no hubo shows en streaming, ¿por qué?

En mi caso no acepté porque tengo a mi banda en Catamarca entonces nos cerraron las fronteras y no nos podíamos acercar. Y otra, porque no me parecía lógico cobrarle a la gente para que me vea por la Tablet o el celular. Es mi pensamiento, pero los que lo hicieron, los felicito y si les sirvió, perfecto.

En mi caso para no estar ausente en este tiempo utilicé mucho las redes y hacía canciones nuevas, videos, pero no fueron cobrados; salvo algunas grabaciones para programas de televisión que son para festivales.

¿Será el primer show de muchos?

Sí, se viene Tucumán, Santa Fe, el interior de Córdoba, Buenos Aires. A partir de ahora, con la vacuna, los cuidados y viendo que se puede estar con protocolos que son seguros para los públicos, yo creo que se van a abrir más cosas y ojalá que podamos seguir tocando. Lo más lindo es volver a juntarse con la gente, más allá de que no se van a poder parar para chayar pero van a poder escuchar la música y compartir un buen rato.

¿Sentiste la compañía del público durante el aislamiento?

Sí, la gente siempre está. En los primeros tiempos de encierro decíamos que ya iba a pasar, pero cuando iban pasando los meses dijimos ‘no pasa más’. Y la música se convirtió en esencial para el encierro. Por eso, los medios han sido muy importantes para llegar a toda la gente que estuvo encerrada. Fue algo muy duro y ahora se pone más lindo con la flexibilidad para que podamos seguir adelante y seguir cantando.

¿Qué te significó este lapso de cuarentena?

Uno vive en la burbuja del éxito, esto tan lindo que es ir de gira, cantar en los mejores lugares, que te vea la gente y toda esa fantasía que vive el artista, pero cuando nos tocó el encierro bajamos a la realidad. Yo la pasé bien, porque estuve en mi granja donde tengo mucho espacio y no es lo mismo que estar encerrado en un departamento, pero siempre con la empatía con otras personas que no lo podían hacer, con músicos que perdieron sus instrumentos…

Entonces, a mí me cambió eso, pensar qué podía hacer por los músicos, la gira, volver a ver cómo se armaba todo el sistema nuevo, porque ahora volvemos a comenzar y no podemos estar en esa nube del artista que teníamos cuando empezó todo.

Ahora que comenzamos una nueva etapa, lo más importante es que salgamos bien de este encierro porque si salimos mal, no aprendimos nada. Entonces, tengo la posibilidad de haber hecho las cosas bien y vamos a salir renovados para seguir trabajando para que esta fantasía del artista nunca se acabe.

¿Cómo viviste esta año sin chaya?

La tristeza de este año en La Rioja fue tremenda. Había que cuidarse, entonces fue un acierto de la organización que decidiera no hacerla, porque iba a ser imposible controlar a más de 20 mil personas.

Y fue una tristeza para el riojano que espera febrero para matar las penas de todo un año. Sobre todo de un año que dejó increíbles consecuencias; un 2020 que fue tremendo y para el olvido. Pero hay que sacar las cosas buenas también.

En este año nos acercamos a la familia, a nuestros hijos, a una realidad que nos hace bien. Ojalá que todo el mundo aprenda y podamos salir diferentes de esto, para que seamos buenas personas siempre. Entonces nos sirvió esta pausa que nos puso el mundo, y tenemos la posibilidad de salir de nuevo, cambiados y para bien.

¿Sentís que pueden venir más flexibilizaciones para el sector?

Estamos en la parte del comienzo, con protocolos y cuidando al público. Imaginate que ahora estamos haciendo teatro con aforo reducido, entonces es muy difícil pero no imposible.

Ojalá que en septiembre/ octubre nos digan “toda la gente está vacunada, inmunizamos al virus y salimos nuevamente” y podamos ver las canchas, los bailes y los festivales a full. Ojalá que lleguemos a eso pronto.

¿Qué nos espera en el show del próximo sábado?

Vamos a presentar el disco Volver que no pudimos presentarlo en el 2020. Cantamos 8 o 9 temas, después cantamos canciones de otro cd y una tercera parte con todos los clásicos: Que linda que es La Rioja, El camión de German, La Chaya y terminamos a pura fiesta.

Ojalá que la gente de Córdoba nos acompañe, como siempre. Sé que es un momento muy difícil económicamente pero la música se ha vuelto esencial para todas las personas.

Las entradas para el show de Sergio Galleguillo pueden conseguirse en el siguente link, con tickets desde 800 pesos.