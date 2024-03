Juntan firmas para reabrir el Orfeo Superdomo: el sentido mensaje de una cordobesa

A 18 años de su nacimiento, el Orfeo Superdomo tuvo que cerrar sus puertas en marzo de 2020 ante la llegada de la pandemia por coronavirus a Córdoba. Se decretó la cuarentena estricta y los espectáculos, que implicaban una concentración masiva de personas, fueron prohibidos.

Con una capacidad para para 12.000 espectadores, el Orfeo era un emblema de Córdoba. Allí se llevaron a cabo eventos musicales, teatrales, deportivos, conferencias, exposiciones, ferias y sinfín de actividades. Su acústica, su ubicación y su morfología hacían que fuera un espacio ideal para una gran variedad de encuentros. Por eso, su cierre fue un golpe para el corazón de los cordobeses.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO REABREN EL ORFEO SUPERDOMO DE CÓRDOBA

A cuatro años de su último show, son muchas las interrogantes alrededor de su cierre definitivo. En febrero de 2020, el último artista que pasó por el estadio fue Ricky Martín y el último show que se reprogramó fue el de Chayanne, que iba presentarse el 19 de marzo de 2020.

Con la esperanza de volver pronto, los primeros meses de cuarentena el entonces gerente asistía al lugar para abrir puertas y algunas canillas. De esta forma, el edifico “se mantenía en movimiento”. Como la situación no mejoraba, Euclides Bugliotti, el hombre detrás de Grupo Dinosaurio, emitió una orden de demolición para construir un centro médico.

A cuatro años del cierre, continúa la venta de las históricas butacas del estadio. Foto: José Hernández

El entonces intendente Martín Llaryora cambió algunas ordenanzas y no permitió que el empresario avanzara con la obra. “Me cambiaron la ordenanza, después lo querían expropiar. Como sabían que tenían que poner mucha plata, yo dije no lo quiero ni vender ni que me lo expropies, déjame yo voy a hacer un centro médico. Y ahí está la situación”, explicó en 2023 en diálogo con FM Sol de Río Tercero.

Asimismo, Bugliotti reveló que sus hijos tampoco quieren continuar con el Orfeo. “Es para tipos cuerudos tener un Orfeo, hay que bancárselo todos los días”, sostuvo. Además de la Municipalidad, Carli Jiménez también fue uno de los gigantes que quiso comprar el lugar, pero que tampoco tuvo éxito.

JUNTAN FIRMAS PARA REABRIR EL ORFEO: EL PEDIDO DE LOS CORDOBESES

Se sabe que era el mejor estadio cubierto de Córdoba y, para muchas regiones, el mejor del país. Desde otras provincias, preferían viajar hasta Córdoba para ver un espectáculo por la cercanía. Debido a esto, una cordobesa abrió una petición para la reapertura del Orfeo, la cual también se da en el marco de las críticas que recibió Luis Miguel por acortar su show en Córdoba debido a la llovizna.

“Me dirijo a usted con la esperanza de poner en palabras el sentimiento de todos los cordobeses y los amantes del entretenimiento en general”, escribió la periodista Soledad Huespe en la plataforma Change.org. “Entendemos plenamente su derecho y libertad como propietario para disponer de sus propiedades según lo considere conveniente”, dijo.

Euclides Bugliotti es la persona detrás del Orfeo y a quien le piden que lo reabra.

“Sin embargo, nos atrevemos a solicitarle que reflexione sobre la posibilidad de reabrir este espacio tan querido por tantos”, continuó. Sin dejar a un lado las dificultades económicas que conlleva reactivar un estadio, precisó: “Creemos firmemente que, con la colaboración adecuada y la articulación de alianzas estratégicas, podríamos encontrar soluciones viables para revitalizar el Orfeo y hacerlo prosperar una vez más”.

Para firmar la petición, se debe ingresar en el siguiente enlace: https://chng.it/5rpV4QPRQx