Julio Mugnaini, del goleador de Belgrano al hincha Pirata: “Estamos desesperados porque se concrete, pero que no nos juegue en contra”

“Estamos desesperados por ese momento, pero que no nos juegue en contra. Ojalá tengamos un resultado que le pueda dar la posibilidad de coronar el logro”. Antes como futbolista, siempre como hincha, Julio Mugnaini cuenta las horas para que Belgrano concrete el ascenso a la Liga Profesional.

“Viajo a San Nicolás, con mis dos hijas. Tengo plateas, pero también muchas ganas de ir a la popular. Ver al club de tus amores será un momento mágico, donde todo fluye. Y qué mejor momento para estar todos juntos, en familia”, se entusiasmó en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo.

Como todos en Belgrano, Julio Mugnaini está impactado con el apoyo del público. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Recordado por su gol a Quilmes en la Reválida 2001, que le permitió a Belgrano sostenerse en Primera, Mugnaini evocó: “No sabía ni como fue el gol, estaba en el área y le pegué al arco. En ese equipo estaba el Luifa Artime. Ahora es el presidente y gracias a él los hinchas pueden viajar a acompañar al equipo para un domingo tan esperado”.

Como no podía ser de otra manera, de delantero a delantero, le apuntó a la cabeza al goleador Pablo Vegetti. “Lo que ha hecho es fantástico, lo que transmite a los jugadores y el empuje que tiene. Todo el equipo ha sido impresionante, una campaña bárbara, remarcó”.

Artime presidente, Guillermo Farré técnico, Vegetti que llegó de afuera y se volvió hincha... Son nombres pesados para lo que representa Belgrano, y Mugnaini se refirió a esa identidad y el apego por el Celeste. “El sentido de pertenencia se hacer sentir. A mi me marcó; este tiene que ser el mensaje. El que conoce a Belgrano no tiene forma de no enamorarse”.