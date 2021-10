Finalmente se conoció que Iván Radicci (23) y Pablo Ferrero (33), los jugadores de Bella Vista que filmaron un video con amenazas y portando armas de fuego, fueron sancionados por cinco años de suspensión para la práctica del fútbol a nivel local, nacional e internacional. Además, el Tribunal de Disciplina de la Liga Cordobesa, que definió la sanción, pidió al Cosedepro que se los incluya en el programa Tribuna Segura durante este periodo.

Ante esta situación, ambos jugadores salieron a pedir que les den “una mano” y les rebajen la sanción ya que consideran que el fútbol es su “cable a tierra”. A su vez, insistieron en que se trató de una broma.

“Me hice cargo de la broma que hicimos. Porque fue eso, una broma pesada que se hizo en un minuto, después nos fuimos a entrenar y unos días después nos dijeron que se había viralizado el video, que no era más que una broma interna del plantel de primera”, aseguró Pablo Ferrero, quien fue despedido, durante la pandemia, de la fábrica de pastas en la que trabajaba y que actualmente hace “changas”.

Y agregó: “Fui al Comité Ejecutivo, declaré y les dije lo que había pasado. Me hice cargo. Les dije que me daba cuenta que no era un buen ejemplo para mis hijos ni para nadie. Yo estoy en el club desde los ocho años y estoy en el final de mi carrera. Hoy me encuentro con esta sanción durísima de cinco años y me siento muy triste, como también lo está mi familia”.

Por su parte, Iván Radicci, quien trabaja como delivery de una conocida empresa y además colabora en un merendero clamó: “Con esto, la verdad es que siento que me cortaron las piernas, porque el fútbol para nosotros es un cable a tierra. Una manera de salir de los problemas, de no estar en la calle. En mi caso tengo una hija con problemas y me la paso de un lado para el otro con ella. Por eso le pido al Comité Ejecutivo de la Liga que nos ayude, que nos dé una mano y nos deje terminar nuestra carrera en cancha. Esto era una broma y no era para que pasara lo que pasó”.

Por último, el abogado Sebastián Ponce, enfatizó: “El club va pedir una reconsideración sobre la sanción impuesta por el TD, la que nosotros entendemos es excesiva y apresurada. Esto porque la Justicia aún no se ha expedido y ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y lo de excesivo es porque les han dado el máximo de la pena posible, cuando está claro que es una broma”.

Ponce luego agregó que “tendríamos que tratar de construir en lugar de destruir. Lo que digo es que de algo malo saquemos cosas buenas y no sigamos haciendo más daño. Esto lo manifiesto porque con la sanción se los excluye del fútbol, del deporte y del club. Cuando se podría utilizar, esta macana que hicieron, para concientizar y educar. Ellos están dispuestos a poner horas de su tiempo y su trabajo para llevar un mensaje a todos los clubes de la Liga. Tenemos una gran oportunidad para concientizar, para llevar un mensaje y no para castigar destruyendo”.