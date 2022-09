Juan Schiaretti y Martín Llaryora se mostraron juntos, el día después de la derrota en Marcos Juárez

Al parecer, Juan Schiaretti digirió rápido la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones municipales de Marcos Juárez, donde el Gobernador respaldaba a la candidata opositora; se mostró este lunes junto a Martín Llaryora, en un acto en barrio Cáceres por la inauguración de un polideportivo, el número 21. Priorizaron “gestión y equipo de trabajo, sin grietas”.

Sin hacer mención a la derrota que Hacemos por Córdoba sufrió en Marcos Juárez, donde fue electa Sara Majorel con una diferencia de 17 puntos, ambos dejaron en claro que “no hay cambios de estrategias” ni los habrá en el oficialismo provincial.

Llaryora y Schiaretti, en un acto en barrio Cáceres. (Prensa Municipalidad de Córdoba)

“Lo nuestro es la gestión, el trabajo en equipo como lo venimos haciendo, sin el odio ni la grieta como en el escenario nacional. Son 30 años juntos, que se miran y ya saben qué piensan igual. No hubo un acuerdo este lunes qué diría cada uno en el escenario y, sin embargo, hablaron de lo mismo. Eso es equipo”, confiaron desde el entorno de LLaryora a poco de terminado el acto. Y relativizando el resultado en las elecciones de ayer domingo.

Buen semblante

Arriba del escenario, las caras de Schiaretti y Llaryora no evidenciaban un gesto adusto, sino más bien distendidos. “Nos van a encontrar con obras y servicios para que Córdoba esté cada día más linda, para que esté mejor y mejore la calidad de vida de los vecinos”, resaltó el Intendente. “Trabajamos en equipo. Estamos juntos (con Schiaretti). Este Gobierno no nos da una sino las dos manos, acá no hay grieta”, aseguró.

El Gobernador también hizo especial hincapié en que estos predios deportivos son un punto, junto con los consejos de seguridad barrial, para “prevenir el delito y decirle no al narcotráfico”. “No se harán de las barriadas. Ese es el sentido, que estén las instituciones organizadas en los consejos de seguridad barrial”, explicó el gobernador.

“Córdoba es una provincia con libertad de prensa, que no persigue a nadie, que tolera las diferencias, hay respeto y no hay grieta porque se trabaja juntos, con un intendente que quiere la gente, que se ocupa de la justicia social... Hay certeza para trabajar juntos y esto es la marca, el ADN de Córdoba”, lanzó Schiaretti, enfatizó.