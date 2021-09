Juan Barraza lleva 15 años en el mundo del Stand Up y celebra este aniversario en la ciudad de Córdoba, con su espectáculo “Garabato Controlado”. La cita obligada será este jueves 9, en Espacio Quality.

“En el show vamos a hablar de todo un poco, de la pandemia y de los temas que siempre me interesan tocar, que son el lenguaje, la manera de hablar de los argentinos y cómo nos comunicamos”, cuenta Juan a Vía Córdoba.

El humorista, que ya cuenta con cinco shows en vivo en la plataforma de Spotify, asegura que disfruta el contacto del público pero es algo que surge en el momento. “El público participa naturalmente. Siempre estoy abierto a que pase, porque me divierte mucho la interacción con el otro”, explica.

Hacer reír a través de la pantalla

Durante la cuarentena estricta, Juan Barraza realizó una serie de transmisiones en vivo; un desafío para los comediantes. “El año pasado me tocó hacer show por streaming, y es algo que jamás se me ocurrió, no estaba en mis planes”.

Y continuó: “Estamos muy acostumbrados a la risa, que te marcan el tiempo del show, la velocidad a la que hablas, las respuestas; y cuando eso no está es raro. Y pasaron varios meses hasta que pude adaptarme y buscarle la vuelta”.

Humor en tiempos de pandemia

Juan asegura que los comediantes son escenciales para este período de pandemia. “Ahora hay una necesidad mayor de humor. Nos guardamos, hubo una pandemia, tuvimos que vacunarnos, y son cosas fuertes que parece que te tiran para atrás y si uno no le mete humor en ese momento, la pasa mal. Para bajón ya tenemos la realidad”, comparte.

“Creo que, en los momentos más duros, es cuando aparece el humor, como mecanismo de defensa o vía de escape. Cuando las cosas no están bien, tenemos la necesidad de reírnos y apelamos a jugar con eso. Cuando hay crisis es cuando más se necesitan a los comediantes”, finalizó.

Quienes quieran ser parte de su show “Garabato Controlado”, podrán adquirir las entradas a 1.008 pesos, a través de este link.