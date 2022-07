No paran las repercusiones de la muerte de María Agustina Di Martino tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica de Córdoba. En las últimas horas, su novio Nicolás Morra publicó una emotiva carta con la que se despidió de la joven de 28 años fallecida el pasado fin de semana.

A través de su cuenta de Instagram, el joven expresó su sentir en este duro momento y le dedicó unas emocionantes palabras a su pareja. “Y luego te das cuenta que no era él recital, sino con quien lo veías. Que no era un buen vino, sino la charla. Que no era un buen café, sino para quién lo hacías, que no era la serie de Netflix, sino con quién la veías. Que no era un cariño pasajero, era el amor de tu vida”, comienza el escrito.

Acompañado de un tierno video en el que repasó fotos de “Tina”, Nicolás reflexionó: “Tienes que aprender a valorar el tiempo que te dedica una persona, porque te está dando algo valioso que no regresa”. ”Mí ángel se fue al cielo. Espero que desde donde estés sepas lo agradecido que estoy de haberte tenido. Te amo”, concluyó el muchacho.

El posteo se colmó de Me Gusta y comentarios de apoyo para el novio y la familia de Agustina.