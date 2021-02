Mediante un comunicado de agradecimiento, Talleres despidió a Javier Gandolfi de la institución. El defensor de 40 años decidió dejar la actividad profesional y volvió a radicarse en México donde jugó en Jaguares y en Tijuana.

El ahora ex jugador surgió en River donde debutó como profesional en 1998, jugó a préstamo en Talleres en 2003. Luego pasó a Arsenal de Sarandí y después en el fútbol mejicano. Volvió al club cordobés en la temporada 2016-2017.

“La Comisión Directiva del Club informa que Javier Gandolfi ha finalizado su vínculo con la institución. Luego de cinco años vistiendo la camiseta de Talleres, el defensor nacido en San Lorenzo, Santa Fe, finalizó formalmente su vínculo contractual con el Club y decidió dejar la actividad profesional”, fue el encabezado del anuncio albiazul.

También resaltan su liderazgo dentro y fuera de la cancha y recordaron que, en 2018, se sumó al Plan de Inclusión y Terminalidad Educativa para finalizar sus estudios secundarios.

Javier Gandolfi y Juan Ramírez, orgullosos con su título y portando la Enseña Patria\u002E

“Todo Talleres te agradece y te acompaña en esta decisión que abre una nueva etapa. ¡Muchas gracias Javier!”, finaliza el comunicado.

Palabra de Gandolfi

El mismo Gandolfi también agradeció: “Gracias Vida, Gracias Fútbol, por dejarme ser parte de esta hermosa profesión que tanto Amo”. Hizo meción, además, a los cinco clubes donde jugó: River, Arsenal y Talleres en Argentina más Xolos de Tijuana y Jaguares de Chiapas, México.

También nombró a la familia, a sus representantes y saludó a los hinchas de todas las instituciones por donde pasó Gandolfi en 22 años de trayectoria futbolística. “Me voy lleno de esfuerzo, convicción, amigos, valores, ilusiones realizadas y sueños concretados. El fútbol me dio todo y yo entregue todo al fútbol desde cada lugar que me tocó”, finalizó el ahora ex defensor.