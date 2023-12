Internaron a Paulo Londra: el cantante explicó en sus redes qué fue lo que le pasó

Paulo Londra alarmó a sus fanáticos este miércoles con una serie de fotos que subió a sus redes sociales. El trapero publicó una imagen de una rodillera ortopédica y escribió “se viene”. Luego, se mostró acostado sobre la camilla de un hospital.

VIDEO: INTERNARON A PAULO LONDRA POR UN PROBLEMA DE SALUD

“Estoy esperando a que se me pase la anestesia, no puedo mover las piernas ni tirar un paso”, explicó en un video que subió luego de las imágenes. Más tarde, con un poco de humor, agregó: “Dicen que cuando me pusieron anestesia y empezaba un poco a alucinar al doctor le dije ‘tengo la rima letal, estos wachines me quieren matar’”.

El músico cordobés contó que se operó los ligamentos cruzados y meniscos. “Ahora me dicen el rodillera de oro”, ironizó en el video.