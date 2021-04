Tras remontar la llave, Instituto dejó en el camino a Olímpico de La Banda y esperaba al adversario para los cuartos de final de la Liga Nacional. Y yo lo conoce, porque se las verá con San Lorenzo, con el que hay rivalidad de por medio. Este miércoles a las 18 es el primer choque de la serie.

El Cuervo terminó segundo en la fase regular, apenas detrás del campeón vigente Quimsa. En 2019 animó con la Gloria un disputadísima final de Liga, que se adjudicó en el séptimo partido de los playoffs para levantar así su cuarta corona consecutiva.

Camino al título, el programa de cruces para los cuartos de final al mejor de tres partidos es el siguiente: Quimsa (1) vs. Comunicaciones (11); San Lorenzo (2) vs. Instituto (8); Regatas (3) vs. San Martín (7); Boca (4) vs. Gimnasia (5).