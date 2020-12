Un Instituto que debe despegar en la Zona Reválida para ser candidato por un ascenso en la Primera Nacional, se mide este lunes a las 19 con Santamarina de Tandil en el Estadio Kempes. Por TyC Sports Play.

El encuentro tiene matices de decisivo, porque a la Gloria sólo le servirá ganar, ya que su rival cuenta con seis puntos y es uno de los escoltas de Almagro, el líder que suma nueve por su victoria de ayer sábado ante Brown de Adrogué por 1 a 0.

Justamente, el equipo de Fernando Quiroz viene de empatar con Brown, mereciendo un poco más desde lo mostrado en cancha. Por eso Teté repite formación, más allá de rumores de que podía salir del equipo el delantero de área Gonzalo Castillejos (aún no convirtió en el torneo). “Jugamos el mejor partido de los tres”, remarcó el DT Albirrojo, y de allí vendría el espaldarazo para el once titular, ante su ex equipo.

Santamarina ganó 3-1 en el duelo con Chacarita en la fecha pasada y cuenta con jugadores de renombre y experiencia en sus tres líneas. El zaguero Osvaldo Barsottini, ex Instituto; el enganche Mariano González, quien se destacó en Racing Club; y el eterno goleador Martín Michel.

Probables formaciones.

Instituto: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Facundo Erpen, Lucas Landa y Emiliano Endrizzi; Ignacio Sills e Ignacio Antonio; Damián Arce; Mateo Bajamich, Gonzalo Castillejos y Marcelo Freyte. DT: Fernando Quiroz.

Santamarina: Tomás Casas; Lautaro Arregui, Patricio Boolsen, Osvaldo Barsottini y Facundo Leiva; Matías Kabalín, Gustavo Iturra, Mariano González y Valentín Depietri; Matías Donato y Martín Michel. DT: Pablo Ricchetti.

Hora: 19

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Kempes.

WEB: TyC Sports Play.