“Nos merecíamos una alegría así. Luchamos por esto, nos dolió muchísimo todo lo que pasó en Barracas y nos quedamos con bronca. Por eso es un festejo especial”. Con la firma de Gervasio Núñez, como en el tiro libre que hundió la red para el 1 a 0 de Belgrano ante Brown de Puerta Madryn, para reacomodarse en la Primera Nacional.

“No estoy acostumbrado a patear los tiros libres de ese lado. Le dije al Gato (Nahuel Luján) ‘dejámelo a mí que armó mal la barrera’. Y me dijo que si me tenía confianza le pegara. Le di fuerte y un poco me ayudó el viento”, explicó el Yacaré.

Sobre el partido, con mucha tensión acumulada y con resultado incierto hasta el final, reconoció: “Terminamos sufriendo porque nos quedamos un poco. Y se festeja porque los partidos en la Primera Nacional hay que ganarlos así, es una categoría muy dura”.

Y añadió: “Ellos salieron a intentar un poco más porque en el primer tiempo nos esperaron. Los obligamos, al convertir el gol, y nosotros sentimos un poco el desgaste porque la cancha tenía el cesped alto. Así y todo no tuvieron llegadas claras”.

Con su triunfo, Belgrano se puso con siete puntos en la zona donde es puntero Barracas Central con 10. La próxima fecha será en Alberdi, el domingo a las 19.10 frente a Nueva Chicago.