Instituto-Huracán, duelo de técnicos “cruzados”: Dabove y lo que dijo de Kudelka

Este domingo Instituto visita por la tercera fecha del Torneo de la Liga a Huracán, el último club al que dirigió Diego Dabove, antes de su arribo a Alta Córdoba, hace casi un año. Un Globo dirigido por Frank Darío Kudelka, quien también fue DT de la Gloria.

“Es lindo duelo. Darío es una persona a la que quiero y respeto mucho, sin tener una relación tan cercana. Sí tenemos contacto, y uno sabe muy bien como trabaja, como se maneja, y lo difícil que es enfrentar a sus equipos. Es su tercer ciclo en Huracán y armaron un muy buen plantel”, destacó Dabove en Vía Córdoba.

Entrenamiento de Instituto en el predio de La Agustina. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Huracán tiene muy en claro a qué juega y eso lo hace un rival complejo. Con buenos jugadores. Y una localía que conozco, seguro con 30 o 35 mil personas el domingo. Con esta dirigencia el club creció mucho y me alegra, porque quiero mucho a Huracán”, observó.

Diego Dabove, técnico de Instituto (Javier Ferreyra / La Voz). Foto: Javier Ferreyra

“Todos los técnicos ya nos conocemos, están re contra preparados. Al Kily González (DT de Unión), lo tuve como jugador cuando trabajé con Pipo Gorosito, y ahora los tenés de la raya para este lado del campo de juego. Creció mucho el análisis y por eso hay tanta paridad. No te podés quedar sólo con el plan A”, ahondó el DT Albirrojo.

EL GOLAZO DE SANTIAGO RODRÍGUEZ QUE DABOVE NO GRITÓ

Un soberbio gol de media cancha anotado por Santiago Rodríguez (tercero en dos fechas), le dio el empate a Instituto contra Unión. Golazo, que Diego Dabove no lo festejó...

Instituto vs Unión en Alta Córdoba (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

“No lo grité porque estaba caliente, por no haber podido ver el gol de ellos y corregir detalles. Se no había cortado la señal en la pantalla que tenemos en el banco, y no pude ver la repetición. Por eso después nos reíamos con Santi”, explicó Dabove.

“Fue un gol bárbaro, la cámara de atrás del arco hace una toma impresionante. Eso si, por haber entrenado arqueros durante 18 años, cuando salió la pelota y vi el movimiento del arquero de Unión, supe que terminaba en gol”, completó.