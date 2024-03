Kudelka: del “Talleres es uno de los mejores del país”, a que tuvo ganas de hacer tras ganarle a River

Huracán dio el golpe, le arrebató el invicto a River con el 1 a 0 del viernes y lo bajó de la punta, dirigido por Frank Kudelka. Resultado que beneficia en la lucha por los primeros puestos a Talleres, club con el que se siente muy identificado.

“Me escribió tantísima gente de Talleres por el triunfo de anoche. Siempre están conmigo. Vino bien nuestro victoria para la zona, en los puestos de arriba. Son triunfos importantes y el tono del rival realza todo”, expresó Kudelka en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Es que si el Matador derrota a Vélez, supera a River en la tabla de la Zona A y se pone a dos puntos del líder Argentinos. “Talleres tiene uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Para lograr campeonatos se necesita un fuerte timón y cada uno de sus roles, y Talleres tiene eso”.

En la última elección de técnico, volvió a sonar el nombre de Kudelka, pero Andrés Fassi prefirió elegir a Walter Ribonetto. “No estuve ni más cerca ni más lejos, porque nadie me llamó. Hay mucha gente de Talleres que me quiere, pero los que decididen van por otras opciones”, asumió el DT.

Fassi y Kudelka se tomarán unos días para charlar sobre el futuro en Talleres (Foto: Antonio Carrizo).

“No se si alguna vez voy a volver. No pensé regresar a Huracán y acá estoy. Y si alguna vez me llaman, habrá que ver en que situación estoy. Lo que no quita todo lo que viví en Talleres, lo mucho que hizo el club por mi carrera y el cariño que le tengo. Y el cariño de la gente para mi persona, que para mí vale más que un título”, enfatizó.

KUDELKA Y EL TRIUNFAZO CONTRA RIVER

“Llegué a mi casa después de la medianoche, y ya era tarde. Si no, hubiera salido a correr. Es lo que me libera de las presiones, corró entre siete y ocho kilómetros cada vez que puedo. Y con Huracán no gané nada, pero tomé dos veces al equipo en zona de descenso y lo llevé a copas”, manifestó Kudelka.

River en su partido ante Huracán por la fecha 12 del campeonato. (Fotobaires).

Consultado sobre el tratamiento que le dio la prensa al partido, remarcando más la derrota de River (perdió el invicto), que el triunfo del Globo, recogió el guante: “Me pasó algo similar cuando con Talleres le ganamos a Boca en la Bombonera con goles de (Vicotorio) Ramis y Bebelo Reynoso. Y las preguntan giraban más en torno a Boca que a la victoria de Talleres. En la conferencia de prensa de anoche pasó lo mismo”.

EL ELOGIO DE KUDELKA AL CAPITÁN DE TALLERES

“Cuando asumí a Talleres en el Federal A no había televisación, y a lo rivales los seguíamos viendo los partidos de Defensores de Villa Ramallo, que jugaba antes con los equipos que nos tocaban. E hicieron un campañón, terminaron segundos detrás nuestro. Con Guido Herrera como figura”, destacó Kudelka.

Guido Herrera, arquero de Talleres. (La Voz)

“Guido es extraordinario. Ya fue convocado a Selección, y tuvo una experiencia en el exterior. No es que Talleres le quede chico, pero lo van a buscar por ser de los mejores arqueros del fútbol argentino”, añadió su ex DT.