La inseguridad es total en Córdoba y los delincuentes actúan con tal impunidad que pueden treparse por las paredes y entrar a un departamento por el balcón, como en este inverosímil episodio que sufrió un vecino de Nueva Córdoba.

El robo, contó la víctima, fue en la noche del martes en el edificio de Obispo Trejo al 1.045, cuando se encontraba en su depto y fue derribado de un golpe por uno de los delincuentes que irrumpieron en su domicilio, por la puerta del balcón.

Tras ejercer violencia, lo ataron y procedieron a llevarse valiosas pertenencias como sus computadoras y teléfonos celulares, dijo el muchacho, un estudiante de 24 años, que no podía salir de su impotencia.

“Fueron cinco minutos en que apagué la luz, entré al dormitorio y sentí que alguien me empujaba. Me dijeron que me quede quieto y que no grite”, relató en diálogo con Cadena 3.

Sin consuelo, el joven expresó que “me ataron y me llevaron lo más importante que necesitaba para estudiar y trabajar. Tengo rabia, bronca. Sólo quería estudiar y tomarme Navidad y nada más”, dijo sobre otro robo más sin detenidos en Córdoba.