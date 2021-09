La inseguridad no cesa en Córdoba y los indefensos vecinos no sólo ven vulnerados sus derechos sino que además sufren momentos terribles como este en el que los ladrones apoyaron su arma en la cabeza de una niña de 4 años, en un robo en barrio Pueyrredón.

Sucedió en la noche del jueves, en una carnicería en calle David Luque y Buchardo, cuando tres malvivientes armados ingresaron y amenazaron con matar a la nena y su madre, embarazada.

No conformes con la violencia desplegada, los delincuentes mostraron su desprecio por los demás: “Nos dejaron encerrados en el baño. Yo les decía que no nos hagan nada, tenía miedo que me hicieran algo. Nos mostraban el revólver todo el tiempo”, contó la mujer a Radio Suquía.