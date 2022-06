Una delincuente intentó asaltar un local de celulares en la ciudad de Alta Gracia. Cuando la vendedora advirtió la situación, intentó evitar el robo y recibió una fuerte golpiza que la dejó hospitalizada. En tanto, la ladrona fue detenida por los peatones.

La víctima fue Dalma, vendedora del comercio ubicado en pleno centro de la ciudad. Quien fue atacada por una mujer que fingió ser clienta e intentó llevarse varios elementos del comercio. Al querer detenerla, la trabajadora fue atacada a golpes.

Según su relato a Resumen, la atacante fue a reclamar por un producto y Dalma le devolvió el dinero. “Cuando ella va a salir del local, agarra lo que había en el mostrador: trípodes, aro de luces, porta celular y la maqueta de un celular. Sacó todo eso”, detalló.

Y agregó: “Yo la agarro, me golpea y me doy vuelta rápido para sacarle lo que había y me siguió golpeando”. Tras el ataque, la mujer debió ser hospitalizada. Mientras que, la delincuente fue detenida por los transeúntes que se percataron del acto delictivo. Posteriormente, la Policía la detuvo.