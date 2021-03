“No hay un Maradona en el arbitraje argentino”. Textual de Héctor Baldassi, el cordobés ex árbitro internacional ahora dedicado al ámbito político también. Si hubiera un Maradona, habría arbitrado 18 superclásicos, como lo hizo la Coneja.

“ Dirigir un Boca - River tiene ese condimento especial de que siempre tienen para dar de qué hablar. En mi carrera, dirigía un superclásico por año”, enumeró en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

“En los 18 superclásicos que me tocó arbitrar sólo recibí cuestionamientos por la expulsión de Demichelis”, recordó. Y enumeró los protagonistas de grandes enfrentamientos con los que más se topó.

“Guillermo era con quién más hablaba y con más anécdotas tuve. Marcelo Gallardo se peleaba mucho, pero no con el árbitro. Juan Román Riquelme era caso especial, dependía como se levantaba ese día. Martín Palermo fue con el que mejor me llevé en la cancha, un señor, me sacó el sombrero. El Flaco Schiavi era otro lindo personaje. Cunado lo expulsé a Tévez por hacer la Gallinita en el Monumental se me acercó para decirme que el Apache festejaba los goles haciendo como los Rolling Stones je”.

Sobre el choque de este domingo en la Bombonera, sin público, y de la designación de Facundo Tello, opinó: “Jugar sin hinchas en las tribunas le puede quitar algo de concentración a los árbitros, porque que te puteen es parte de la profesión. La mayoría de los clásicos en los que estuve, eran con las dos hinchadas. Y Tello es un árbitro en ascenso, con condiciones. Espero que el arbitraje argentino lo acompañe”.

Ya retirado, como otro colegas caso Pablo Lunatti (fanático del Millo) podría haber hecho público su preferencia por Boca o River. ¿Por quién se inclinaba más?

Por último, aclaró su salida de Conmebol y negó que se tratara por presiones de AFA relacionadas a la política, al ser diputado de Cambiemos y por la cercanía de Claudio Chiqui Tapia con el Gobierno Nacional.