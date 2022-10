Habló una mujer que fue testigo del choque fatal en Córdoba y brindó detalles reveladores

La muerte de Maricel Soledad Vargas en Villa Retiro consternó a toda Córdoba en las primeras horas del lunes. Este miércoles, a dos días del fatal siniestro vial, una testigo contó qué ocurrió segundos antes de que el conductor del vehículo Volkswagen Bora chocara a la mujer y se diera a la fuga.

“Mi marido me despertó y me dijo que vaya a ver como el suegro manoseaba a la mujer en el medio de la calle”, contó a Cadena 3 una residente del barrio cruzado por la avenida Rancagua. En este sentido, contó que intentó ayudarla, pero no tuvo tiempo antes de que la embistan porque “el auto venía muy fuerte”.

El sitio sobre Avenida Rancagua donde fue atropellada María Soledad Vargas, frente a barrio Villa Retiro. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Al ser consultada por el accionar del supuesto suegro de Vargas, la mujer detalló que “él le quiso bajar los pantalones y ella le sacaba la mano”. Y narró la secuencia previa al fatídico hecho: “Ella lo empuja, se va a la calle y pasó el auto”.

El estado de la causa por la muerte de la mujer atropellada en Córdoba

A raíz de los hechos, hay dos investigaciones en curso. La primera está a cargo de la Justicia de Córdoba ya que el conductor del Volskwagen Bora, Lucas Aballay, se presentó en Tribunales II y está acusado de “homicidio culposo”.

El auto ya está en poder de los peritos de Accidentología Vial, quienes constataron un paragolpes roto y el techo abollado. Además, el auto perdió la luneta y un espejo. La fiscal le reprocha el no haber auxiliado a la víctima y escaparse.

La segunda está cargo de la letrada, Ingrid Vago, que intenta precisar cómo sucedió el presunto abuso en medio de la calle y si fue el motivo que provocó la muerte.