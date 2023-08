Habló Florencia, la joven trasplantada de hígado en Córdoba: cómo se encuentra

Florencia Fernández Nieto (18) es la joven de Córdoba que fue operada de urgencia y recibió un trasplante de hígado en el Hospital Privado. A seis días de la operación, habló desde la terapia intensiva donde evoluciona favorablemente.

Luego de una intervención de más de seis horas, Florencia confesó en diálogo con El Doce: “No me acuerdo de nada, me desperté el sábado. Ya contesté todos los mensajes que me llegaron de aliento al celular. Eran como 650″. Ahora, espera poder pasar a sala común en las próximas horas.

La familia de Flor pide con urgencia un hígado para su hija.

Flor ya consume mate cocido, vitina, pollo, yogur y otros alimentos que su organismo empieza a asimilar. Sin embargo, tiene molestias en la garganta, pero los médicos explicaron que son producto de la intubación que tuvo por la cirugía.

“LOS MILAGROS EXISTEN”: DIJO LA MADRE DE FLORENCIA, LA JOVEN DE CÓRDOBA QUE NECESITABA UN HÍGADO

Por su parte, la madre, Andrea Melo, aseveró emocionada mientras miraba a su hija: “Los milagros existen y acá hay uno”. En tanto, recordó que no hubo señales previas que las alertaran sobre una posible descompensación de Flor y que todo se dio de repente.

La joven permanece en el Hospital Privado Universitario de Córdoba.

“Cuando me dijeron que mi hija necesitaba un trasplante de hígado, se me cayó el mundo”, recordó la mujer que comenzó una campaña en las redes sociales. Por fortuna, a pesar de que falta para el final, el andar de la historia parece ir por buen camino.