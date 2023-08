La emotiva reflexión de Florencia Bonsegundo luego de su lesión con Argentina en el Mundial Femenino

Florencia Bonsegundo compartió este viernes una emotiva reflexión luego de que se confirmara el grado de su lesión en el último partido de Argentina en el Mundial Femenino 2023. A través de las redes sociales, reflexionó de su carrera a 14 años de su debut y el presente del deporte.

“Se fue el último, pasaron ya casi 14 años de mi debut con selección y no puedo estar más orgullosa de haber vestido tanto tiempo la celeste y blanca”, escribió Bonsegundo en su cuenta de Instagram. En paralelo, destacó el crecimiento del fútbol argentino, pero reconoció que todavía falta.

Florencia Bonsegundo, una de las cordobesas de la selección que empató 2-2 con Sudáfrica en la segunda presentación en la Copa del Mundo. (AP) Foto: AP

“Hoy, volvemos a demostrar que seguimos detrás de potencias, que aún falta mucho trabajo... personal de cada jugadora, dirigencial, social, en los clubes, la federación y grupal”, ponderó la nacida en Morteros.

Luego, la delantera expresó unas palabras dando a entender que se retira del conjunto nacional tras la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda: “Argentina te llevo en mi corazón, siempre fue amor. Y sé que siempre dejé hasta mi última gota por vos, hoy deje hasta mi rodilla en la cancha”.

Argentina tuvo su debut en el Mundial femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda. (@Argentina) Foto: @Argentina

“Te deseo lo mejor y seré un hincha más alentándote. Gracias infinitas a mi familia, amigos, club y todos los argentinos que nos alentaron en cada partido y cada competencia. A los de verdad”, expresó Bonsegundo.

Por último, también le dedico unas palabras a Estefania Banini, otra jugadora que dejará de vestir la camiseta de la Selección Argentina. “Líneas aparte y admiración total para mi compañera Estefi (Banini), te vas pero dejas un legado inmenso, por todo lo que te has ganado y todo lo que hiciste por el fútbol femenino”, concluyó.

Banini, la mendocina, la 10, la que se despide de la Selección Foto: Web

EL MENSAJE COMPLETO DE FLORENCIA BONSEGUNDO

“Se fue el último, pasaron ya casi 14 años de mi debut con selección y no puedo estar más orgullosa de haber vestido tanto tiempo la celeste y blanca.Hoy volvemos a demostrar que seguimos detrás de potencias, que aún falta mucho trabajo. Trabajo personal de cada jugadora, trabajo dirigencial, trabajo social, trabajo en los clubes y federación, trabajo grupal. Positivo, nuestra propuesta en cada partido sin importar el rival sabiendo las diferencias q tenemos, visibilidad y niñas queriendo patear una pelota. No vamos a mentirnos, el fútbol femenino sí que ha crecido, pero el resto creció el doble y seguimos detrás. Seguimos lamentando algo que a este ritmo va seguir costando alcanzar de verdad. Hemos dejado la vara alta! alta de luchar contra todos, alta de pedir respeto e igualdad, alta de pedir ayuda y ser ignoradas. Ojalá las futuras generaciones crezcan pensando en solo jugar al fútbol.Argentina te llevo en mi corazón siempre fue amor. Y se que siempre dejé hasta mi última gota por vos, hoy deje hasta mi rodilla en la cancha. Te deseo lo mejor y seré un hincha más alentándote. Gracias infinitas a mi Familia, amigos, club y todos los argentinos que nos alentaron en cada partido y cada competencia. A los de verdad.Líneas aparte y admiración total para mi compañera Estefi, te vas pero dejas un legado inmenso, por todo lo que te has ganado y todo lo que hiciste por el fútbol femenino. Te lo dije, sos la jugadora más influyente e importante q tuvo y tendrá esta disciplina, llevaste nuestra bandera al más alto nivel. La de las palabras justas y frontal siempre! referente. Siempre tendrás la “10” por más que otros te la hayan quitado. Te quitaron años de fútbol pero vos ganaste mucho más, estoy feliz de haber estado a tu lado en momentos donde nadie nos extendió la mano! Gracias por regalarnos tu magia”.