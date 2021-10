Fernando Salinas fue denunciado por una joven de 23 años, que aseguró que fue abusada sexualmente en el centro de estética que el hombre dirige. La acusación asegura que el hombre la “dopó” y luego abusó de ella.

Después de que la denuncia se hizo pública, el acusado habló con Radio Suquía y negó los hechos. “Tengo 4 años en este negocio de barrio Ayacucho. En ese tiempo, han pasado miles de personas que se han atendido, de diferentes sexos y con diferentes tratamientos, y nunca he tenido ninguna complicación ni ninguna denuncia”.

Las acusaciones aseguran que el hecho se dio en un contexto de tratamiento, cuando el hombre realizaba masajes descontracturantes a la joven. Sin embargo, Salinas negó lo ocurrido y dijo: “Yo no abusé de ella”.

“Ella llegó a las 15:30 por un tratamiento de depilación. Yo le indiqué que ese servicio se realizaba una vez al mes. La depilación la hacen mujeres, yo no lo hago. Yo sólo realizo masajes y algunos tratamientos faciales. Entonces me indica que estaba necesitando masajes porque trabaja en una panadería. Le consulto en qué parte estaba contracturada y me dice que en la espalda, las cervicales y las piernas. Le consulto si quiere que le haga masajes y me dice que sí”, explicó.

Posteriormente, el hombre detalló que le pidió que se quitara la ropa pero que todo lo que solicitó se enmarca dentro del tratamiento aplicado.