Una joven de 23 años denunció este jueves que sufrió abusos en un centro de estética ubicado en barrio Ayacucho de Córdoba capital. El hecho habría ocurrido este miércoles y la mujer hizo su descargo en Facebook lo que generó que el acusado se contacte con ella ensayando una explicación mediante audio de WhatsApp. La denuncia fue realizada en el Polo de la Mujer y ya iniciaron investigaciones.

Según relató la mujer a El Show del Lagarto, se había presentado en el centro de estética para consultar por la depilación definitiva. “Me bajé del colectivo, vi el centro de estética y entré para averiguar. Pero me ofrecieron hacerme una sesión masajes gratis y pasó todo esto”, detalló la joven.

La joven aceptó el ofrecimiento de los masajes y allí es donde acusa que ocurrió el abuso, luego de que le colocaran unos aceites que ella asegura que la adormecieron.

“Me pidió que me saque el pantalón para masajearme las piernas. Después me puso aceite y me dijo que me diera vuelta. Los aceites parecían muy fuertes porque me dejaron adormecida, como dopada. Yo no podía reaccionar”, explicó la joven.

Y agregó: “Abusó de mí, me manoseó y muchas cosas más. Me tocó las partes íntimas y los pechos todo el tiempo. Él me dijo que me hizo masajes de ovarios. Cuando me desperté, mi bombacha estaba arriba de la silla. Yo le pedía que no me haga más masajes pero él quería seguir”.

Esta situación habría durado una hora, según relató la joven y al salir de allí decidió llamar a sus amigas que la convencieron para que realizara la denuncia.

Escrache en Facebook y audio del acusado

La joven también decidió llevar a cabo un escrache y denuncia en su Facebook relatando lo ocurrido, lo que motivó a que otra mujer que leyó el texto se comunicara para indicarle que ella también había sufrido una situación de abuso similar.

A su vez, el denunciado también se habría comunicado con la víctima para intentar explicar lo ocurrido y justificando su accionar diciendo que le había practicado “un masaje de ovarios para poder orinar mejor”.

“Te hice todo lo que es el masaje de ovarios. Nunca, jamás te pasé el dedo o te hice sexo tántrico. Eso ya es otro masaje. Ese es masaje tántrico y masaje sedativo ya es otra cosa, ¿me entendés? Es tocarte tu parte íntima hasta que vos tenga un orgasmo”, se escucha en el audio también difundido en El Show del Lagarto.

Y agrega: “Pero no, eso no fue así. Fue solamente masaje todo lo que es la parte de los ovarios para que puedas orinar mejor. Te hice drenaje en las piernas, te hice drenaje en los senos, en el pecho, descontracturación en la columna, cervicales, te tuve que bajar la bombacha para hacer todo lo que es parte de glúteos”.

“Fue un masaje muy profesional, quedate tranquila, todo bien. Yo, de mi parte, todo bien. Todo tranquilo, hice mi trabajo bien. Bueno, tal vez no lo disfrutaste al masaje o no sé cómo te puedo explicar. Pero fue muy profesional, muy tranqui, muy suave. Y yo te preguntaba “¿Está bien? ¿Estás bien?”, “Sí, sí”, respondías. “¿Estás relajada? “, “Sí, sí muy relajada”. Y te pregunté 5 veces, las conté. Así que quedate tranquila, todo bien”, enfatiza.

Por hechos de violencia o de abuso sexual se puede llamar al 0800-888-9898 del Polo de la Mujer donde recibirán atención y asesoramiento sobre cómo proceder. También se puede realizar una denuncia en cualquier comisaría de la provincia o unidad judicial. La unidad judicial especializada contra delitos de la integridad sexual funciona en el Polo de la Mujer de la ciudad de Córdoba (Entre Ríos 680).