“Si bien son muy buenos los jugadores que me ofrecieron, no eran los que yo necesito. No me preocupa que no lleguen los refuerzos, el que frenó algunas negociaciones soy yo”. Textual de Guillermo Farré, técnico de Belgrano sobre la pasividad en el mercado de pases, ya que el club no incorporó hasta aquí ninguna cara nueva de las cuatro que se permiten por reglamento.

//Mirá también: El remanente de Belgrano le ganó un amistoso al de Instituto

En una extensa entrevista con Futbolémico por Radio Impacto, el DT Celeste reconoció además que le interesa Sebastián Prediger, ex Belgrano y hoy en Tigre. Un rival directo por el ascenso en la Zona A de la Primera Nacional. “Si me dicen que Prediger puede venir lo acepto, nos daría lo que uno está buscando”, reconoció.

//Mirá también: Santiago Longo responde cada vez que entra en Belgrano

“Ya más o menos tengo el equipo en la cabeza, el grupo está bien y contento por el partido del otro día. Vimos una evolución en la confianza de los jugadores. Los jugadores me están respondiendo muy bien”, aseguró Farré.

Fecha 20

Belgrano recibe este sábado a las 18 a Alvarado por la fecha 19 de la Primera Nacional. Y su siguiente compromiso será el domingo 8 de agosto, a las 15.35, ante Estudiantes de Caseros.