El punto que se trajo Belgrano ante Deportivo Madryn sabe a victoria. Porque logró sobreponerse a las adversidades, a jugar con uno menos más de un tiempo por la expulsión de Nicolás Meriano, y por conseguir el empate en inferioridad numérica.

Asi lo entendió su técnico, Guillermo Farré. “Fue un partido raro que tuvo imprevistos y pudimos resolverlos. Por esos imprevistos, se valora el resultado. Por la paciencia del equipo, la mentalidad, el hecho de jugar con un jugador menos mucho tiempo; fue un punto muy importante”, declaró en Cadena 3.

“En el primer tiempo estuvo chato el partido y nos encontramos un gol abajo en los primeros 20 minutos. Cuando quisimos tener la pelota, la perdemos y nos convierten. El equipo entró en duda de seguir jugando o no. Encima, después, vino la expulsión. Al partido lo sacamos adelante y valoro mucho el esfuerzo”, enfatizó el DT Celeste.

Y añadió: “El equipo fue combativo hasta la última jugada y hasta casi lo pudimos ganar al partido. El grupo demostró que está comprometido. Traer más refuerzos sería acumular jugadores en un plantel que tiene todos los puestos cubiertos”.

Cuando se iba el tiempo adicionado, hubo un corner para Belgrano generó un córner que el árbitro no dejó ejecutar y motivó el reclamo de Farré: “El tiempo lo hicieron ellos y que no nos deje patear el córner me molestó. Pero ya está, me di vuelta y festejé el empate porque vale mucho”.