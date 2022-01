“Tuve otras ofertas, pero le di prioridad a Talleres. Por cómo está el club, y por la triple competencia de este año. Siento que es para crecer en lo personal”. Así se presentó Francisco Álvarez, flamante refuerzo Albiazul, zaguero central proveniente de San Martín de San Juan.

“Estaba cómodo en San Juan, con mi familia. De todos modos quería salir y saber para que estoy. Tenía ganas de volver a Primera y venir a Talleres es un sueño. No me lo esperaba, este llamado es muchísimo”, destacó en rueda de prensa.

Francisco Álvarez, flamante incorporación de Talleres. (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

Álvarez jugó sus primeros minutos frente a San Lorenzo por el Hexagonal en La Plata, tras haber sido titular en la Reserva. “Hay que acostumbrarse porque nos tocará jugar seguido. El técnico me dijo que disfrute. Entré de segundo marcador central, pero me siento más cómodo como primer zaguero. O de lateral derecho. Me tocó el número de camiseta de Nahuel Tenaglia (la 14), y creo que también lo usó Facundo Medina, otro jugador que me gusta mucho”.

A pelear un puesto

“Siempre doy al máximo, trato de salir del fondo con la pelota limpia. Estoy aprendiendo cada día, Rafa Pérez me aconseja mucho. Hay buenos jugadores y tengo que pelearla, pero me gusta la competencia y me objetivo es ganarme un puesto”, remarcó Álvarez.

“Como hay triple competencia, seguramente en algún momento me tocará estar y quiero aportar lo mío”, señaló respecto a la Liga Profesional, la Copa Libertadores y la Copa Argentina. “Al equipo lo veo bien, no pudimos ganar en los amistosos pero se vieron cosas positivas desde el juego”, completó.