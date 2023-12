Femicidio en Córdoba: se conoció el último mensaje de la víctima en barrio Residencial América

Un nuevo femicidio aturdió este jueves por la mañana a los vecinos de barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba y las primeras informaciones colocan a la expareja de la víctima como el principal sospechoso. En este marco, una vecina reveló el estremecedor último mensaje de la mujer que falleció.

La mujer de 50 años fue encontrada sin signos vitales y con dos heridas de arma de fuego dentro de su domicilio ubicado en calle Salvador al 1.428. Según los residentes al noreste de la capital, ella y su expareja de 35 años discutieron el lunes

Investigan un nuevo femicidio en Córdoba. Foto: @leoguevara80

“Escuchamos gritos el lunes por la madrugada. Se sentía que ella pedía que le deje de pegar”, dijo una mujer en diálogo con Radio Mitre. Pasaron los días, no vieron movimientos durante los días y por eso llamaron a las autoridades.

La Policía investiga el suceso fatal. Foto: @leoguevara80

Finalmente, la patrulla ingresó al domicilio, encontró un baño de sangre y el cadáver y montaron un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de Jorge Vargas (35), pareja de la fallecida.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE LA VÍCTIMA DEL FEMICIDIO EN CÓRDOBA

En medio de la conmoción, una vecina reveló el último mensaje que la mujer de 50 años le dijo. “Si no me ven por unos días, es porque este me mató”, expresó en diálogo con Radio Mitre. Luego, detalló que la fallecida vivía sola y tenía dos hijas en común con el investigado.

En este marco, contó que Vargas sería una persona “celosa” por su mujer y habría tenido problemas con el consumo de drogas y alcohol. Ahora, la Justicia investiga las condiciones alrededor del suceso fatal.