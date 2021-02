El cierre del local de Falabella en Córdoba mereció unas polémicas consideraciones por parte del titular del gremio de Empleados de Comercio y ex candidato a diputado por Córdoba del Frente de Todos, Pablo Chacón, que minimizó el hecho al considerar que la firma “no es una inversión concreta porque no es ninguna fábrica”, argumentó.

Sobre la salida de la marca chilena del Nuevo Centro Shopping, el eterno jefe sindical expresó: “estas empresas extranjeras así como vienen de pronto se van”, comentó en declaraciones a Telefe Córdoba.

“Yo creo que no hay una inversión concreta porque no es ninguna fábrica, es venta de servicios y de servicios importados o sea que al mercado nacional no lo beneficia para nada”, justificó.

Seguidamente amplió que para él “son empresas que vinieron en una época y en la Argentina de hoy no les cierran los números, por lo tanto así como fue que vendió WalMart, ahora Falabella y posiblemente alguna otra transnacional termine vendiendo porque en definitiva no les convienen los números y a nosotros tampoco nos convienen”.

Por último y para más polémica, cuando lo consultaron sobre la pérdida de 176 puestos de trabajo, estimó: “hay que ver cómo se recupera la economía después de la pandemia y cómo esta gente puede conseguir trabajo en el mercado laboral y yo siempre lo he dicho: el gran generador de empleo no son estas grandes cadenas sino todo lo que es el sector Pyme”, finalizó.