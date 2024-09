Facundo Curuchet, el gol del triunfo para Racing y su “me vienen dando de afuera y de adentro”

Tardó en llegar. En el partido y también desde que llegó como refuerzo de chapa para Racing. Y se le abrió el arco a Facundo Curuchet, el experimentado delantero que puso el 1 a 0 en Nueva Italia para superar a San Miguel y volver a instalarse en el Reducido de la Primera Nacional. Y no se guardó nada.

“Venía comiendo mierda desde la primera ronda. Me tocaba entrar cinco minutos, me criticaban y en cinco minutos muchos no podía hacer. Me vienen dando de afuera y de adentro, ni ahora soy el mejor ni antes era el peor”, descargó Curuchet en Academia TV, programa partidario de canal Showsport.

Facundo Curuchet, a los 39 minutos del complemento, marcó el gol de la ventaja de Racing ante San Miguel, en nueva Italia, y por la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Hubo partidos, como contra los tucumanos, en los que hacía la entrada en calor y la gente me insultaba, me escupía. Es difiícil para un jugador. Pero soy respetuoso, comí mierda sin decir nada, sin que salgan las cosas en ningún lado”. añadió el delantero ex Colón y Platense, entre otros.

“Mi familia y mis compañeros saben todo por lo lo que estoy pasando, por qué no vengo jugando. Conseguimos una victoria muy importante y por suerte fue con un gol mío”, completó Curuchet.

VICTORIAS AGÓNICAS DE RACING, PARA ESTAR EN EL REDUCIDO

“Los últimos partidos, menos contra Ferro, los venimos ganando cerca del final. Y está bien, los partidos duran 95 minutos. Sabíamos que contra San Miguel iba a ser así de duro y nos quedamos con los tres puntos por las ganas de ir a buscar el partido”, afrimó Curuchet.

“Desde que arrancó el torneo queríamos pelear arriba. Se nos viene dando y no hay que aflojar, esto todavía no termina”, añadió sobre la posición de Racing, a ocho partidos de la ronda clasificatoria. La Academia está sexto con 44 puntos (20 menos que el líder San Martín, pero a tres del tercero). Este domingo a las 20 visitará a Quilmes.