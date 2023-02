Facundo Campazzo, campeón con el Estrella Roja

El base cordobés Facundo Campazzo y su connacional Luca Vildoza se coronaron este sábado campeones por primera vez juntos con la camiseta del Estrella Roja. Fue tras derrotar al Mega MIS por 96 a 79, por la final de la Copa Radivoj Korac en Serbia.

El equipo de la capital de Serbia demostró ser el mejor a lo largo del corto torneo que se disputó del miércoles 15 hasta este sábado, y fue el justo ganador. En primera instancia, superó en los cuartos de final al Borac Mozzart Cacak por 89 a 64, luego hizo lo propio ante su clásico rival, el Partizan Mozzart, por 75 a 83 en una de las semifinales y finalmente se quedó con la final ante el Mega MIS.

Facundo Campazzo solo jugó dos partidos con el Estrella Roja. Foto: Twitter/@kkcrvenazvezda

Con una buena cantidad de minutos, “Facu” terminó el partido con solo 2 puntos, pero repartiendo 6 asistencias en total. Mientras que Vildoza anotó 6 unidades y repartió 7 pases gol. El goleador del encuentro fue Martin Dobrić con 24 puntos.

La actividad para el cordobés Campazzo y el Estrella Roja continúa tanto en la Liga ABA, como en la Euroliga, donde todavía quedan varios partidos antes de que comience la etapa de PlayOffs.

LA TRAUMÁTICA SALIDA DE “FACU” DE LA NBA

“Hacía mi trabajo, me entrenaba, hacía las tareas extras, me quedaba tirando y esperando mi oportunidad. Pero todo resultó como no pretendía, porque me enteré que me cortaban por Twitter”, reveló Facundo Campazzo sobre su salida de Dallas, en una entrevista con La Nación.

“Cuando Adrian Wojnarowski (periodista que cubre la NBA) publica sobre un corte es porque algo va a pasar. Nadie me había dicho nada, les escribí a mis agentes y me dijeron que la versión estaba muy fuerte. Yo sabía que mi contrato no era garantizado, entonces, sabía que podía pasar. Pero la verdad es que fue un poco movido todo”, añadió.

“Con algunos equipos, como Real Madrid, no pudimos llegar a un acuerdo. La temporada estaba por la mitad. Lo concreto es que tanto el Madrid, como yo, hicimos todos los esfuerzos posibles, pero no pudimos cerrar el tema. Y me decidí por Estrella Roja porque estaba Luca Vildoza y porque me gustó el desafío de competir en una liga como la de Serbia, de jugar Euroliga con ellos”, completó.