Fabián Gómez, quien interpreta a Piñón Fijo, salió a pedirle disculpas a sus hijos

Tras toda la polémica que se desató en los últimos días por un posteo de Piñón Fijo, Fabián Gómez, quien interpreta al payaso cordobés, salió a pedir disculpas por lo ocurrido. Reconoció su “error” y detalló qué fue lo que pasó en las últimas horas.

“Hola gente, soy Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo”, comienza diciendo en un audio compartido a través de su cuenta de Instagram. “De más está decir que fueron días difíciles estos últimos y no solo por mí, sino por los que amo y pagan las consecuencias de mis acciones”, indicó.

En este sentido, el artista reconoció que en todas las familias hay “discusiones y desencuentros” y que la suya no es la excepción. “Debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas: cuando estoy convencido de algo no ahorro energías para pelear por lo que creo justo (y muchas veces quizás no lo sea)”, explicó.

Sobre la publicación que hizo en sus redes sobre su nieta que disparó todo el escándalo, detalló: “El celular me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas”. “El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo”, enumeró.

“Si pudiera rebobinar la escena, lo haría. Sé que es dificil de creer pero nunca esperé que este posteo generara tanto dolor, particularmente en mis hijos. Me arrepiento y pido disculpas por eso”, aseveró el actor de Piñón.

Sobre el maltrato que acusó públicamente su hija

Más adelante, Fabián se refirió a la acusación pública de su hija Sol Fijo: “Tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático, del otro lado se recibe como maltrato o humillación y si del otro lado hay un ser amado es mucho más grave”.

“Corren tiempos nuevos en la sociedad (los que celebro) y la capacidad que tengo para aprender sobre cosas que me apasionan, la pondré al servicio de las nuevas formas de relacionarnos entre los seres humanos”, sostuvo quien le pone el cuerpo al animador más conocido del país. “Quiero pedir disculpas al público por haber ocupado tanto espacio en estos días”, concluyó.

El audio completo de Fabián Gómez, el actor de Piñón Fijo