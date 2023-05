Ezequiel Parnisari: “El grupo siempre estuvo muy bien, muy fuerte”

En la Primera Nacional pasada, cuando Instituto concretó el regreso a Primera División después de 17 años, Ezequiel Parnisari fue uno de los baluartes. En los partidos de la Liga Profesional, el Vikingo no tuvo la continuidad que él esperaba pero, de a poco, está volviendo. Fue titular ante Estudiantes y quiere volver a serlo ante Rosario Central el próximo sábado, a las 19, en el Gigante de Arroyito.

El defensor atendió a la prensa después de la práctica del miércoles y analizó su momento: “Contra Estudiantes me sentí bien. Uno entrena día a día para que cuando te toque, tratar de responderle bien al equipo y ponerle un granito de arena”.

Ezequiel "Vikingo" Parnisari podrá ser tenido en cuenta ante Talleres, tras su suspensión. (Prensa IACC).

En cuanto a comparar la categoría de ascenso con la Liga Profesional, Parnisari reconoció: “Primera División es otra cosa. Comparado con el Nacional B es otro ritmo, otra calidad de jugadores, otros tiempos. Se siente el cambio de categoría y lo estamos haciendo bastante bien como equipo”.

Entrenamiento de Instituto en la Agustina pensando en el cotejo ante Rosario Central. (Ramiro Pereyra / La Voz).

Sobre la campaña albirroja en el torneo y la racha sin victorias, el Vikingo expresó: “El grupo siempre estuvo bien. No es la primera vez que me preguntan los periodistas. Siempre el grupo estuvo fuerte. Tenemos esta seguidilla de que no se nos están dando los resultados y ahí se va a ver la esencia del grupo. Hay muchos chicos que no les está tocando jugar y cuando entran dejan todo”.

Pensando en lo que viene, el defensor analizó el juego ante Rosario Central: “Hace 48 horas que jugamos con Estudiantes. Nos vamos a enfrentar ante un gran rival que está invicto como local pero nosotros tenemos nuestras armas y ellos las de ellos pero vamos a ir a buscar el triunfo porque los tres puntos nos vendrían muy bien”.