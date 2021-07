Apenas un par de temporadas, y no en el mejor momento del club, le alcanzaron a Emiliano Gianunzio para ganarse un lugar en el cariño de los hinchas de Talleres. Y de su parte también recordó su paso por barrio Jardín como uno de los mejores en su trayectoria por más de 20 clubes.

A los 39 años el Polaco decidió retirarse del fútbol, en San Martín de Burzaco. Y el “partido despedida” lo jugó en De la cancha al living, por canal ShowSports, en una entrevista matizada con los saludos de ex compañeros en la T como Federico Crivelli, el Bati Adrián Aranda, Mateo Martinellli, el Chavo Gabriel Ruíz y Juan Pablo Rezzónico.

El Polaco recibió el saludo de varios ex compañeros, como Federico Crivelli y Juan Pablo Rezzónico. Twitter @delacancha

Destacó el apoyo de los hinchas, en el duro Argentino A entre 2010 y 2011, y recordó un gol ante Deportivo Maipú de Mendoza con una historia particular, porque era un partido que el ahora ex volante central no iba a disputar.