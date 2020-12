En su día, los médicos cordobeses no harán celebraciones pero sí una protesta, convocada para marchar por el mismísimo centro de la ciudad de Córdoba, este miércoles.

La cita es lanzada por el colectivo Médicos Autoconvocados cordobeses, que salen a las calles a expresar un claro reclamo, en medio de una pandemia piden más personal para hacer frente a la emergencia a la vez que protestarán por atrasos en los pagos.

En tal sentido, Raúl Audenino, médico autoconvocado, confirmó que hoy “habrá una movilización en avenidas General Paz y Colón con concentración en el Patio Olmos a las 18”, dijo en diálogo con radio Cadena 3.

La comunidad médica cordobesa se conmocionó nuevamente en las últimas horas, con la muerte de un joven médico residente oriundo de Brasil cuya familia ha quedado sin sustento económico: “no sólo no somos escuchados, sino que no somos ni vistos. Queremos soluciones para nosotros y para la población. Esto no termina acá. La pandemia va a seguir. Van a armar hospitales de campañas, pero todavía no tienen personal. Sigue muriendo gente”, cerró Audenino.