Las fuertes lluvias que cayeron desde la noche del miércoles 26 y la madrugada del jueves 27 de febrero hicieron desastre en la provincia. Uno de los casos más resonantes fue la inundación de la casa de un reconocido artista de Córdoba.

Se inundó la casa de un reconocido artista de Córdoba: “Se me arruinó todo”

Se trata de Rafael Céliz, dibujante que tiene una escuela de arte para niños y niñas en la capital. En reiteradas oportunidades fue distinguido por la comunidad y hasta la Municipalidad.

Rafael Céliz dibujó también a La Mona en la nieve.

A menos de siete días del inicio del ciclo lectivo en los Centros Vecinales de barrio Los Plátanos, el Rosedal y Villa Unión, el artista sufrió el imprevisto.

“Toda el agua del barrio se vino a mi casa”, contó, en diálogo con El Doce, desde su vivienda en calle Alto Alegre al 1.533. Un antiguo socavón en la zona provocó la inundación.

El agua provocó desastres dentro y fuera de la casa de Rafael Céliz.

En la zona oeste de la ciudad de Córdoba, rememoró el horrible episodio que vivió este 27 de febrero por la madrugada: “Tuve 40 centímetros de agua, Gustavo Arriondo del centro operativo fue el único que me ayudó”.

Cómo ayudar al reconocido artista de Córdoba al que se le inundó la casa

“Nadie de la Municipalidad, de Obras Viales, me vino a ayudar”, arremetió, en diálogo con Vía Córdoba. El agua llegó hasta el sótano de su casa e hizo una catástrofe.

“En una semana arranco las clases y así no puedo. Se me arruinaron los tablones de dibujo, los calzados de mis hijos, se me mojaron todos los muebles”, expresó con voz angustiada.

Quienes deseen ayudar a Rafael Céliz pueden contactarse con él a través de su cuenta de Instagram o número de teléfono: 5493513721126.