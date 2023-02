En fotos: nutrida movilización docente en el centro de Córdoba

Miles de docentes de Córdoba se sumaron a la movilización propuesta por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), para reclamar mejoras salariales. La marcha inició en la sede del gremio y se despliega por las principales calles del Centro para concluir en la Casa de Gobierno.

Ante esto, las avenidas Maipú y Chacabuco se vieron afectadas en su totalidad y provocó numerosos inconvenientes en el tránsito vehicular.

Uepc reclama mejoras salariales

Alina Monzón, secretaria general de Uepc Capital, aseguró a Cadena 3: “La mesa ha estado reunida a mediados de febrero. La expectativa está lejos la nuestra a la que plantea la provincia. No hay propuesta para discutir. El jueves la asamblea se extendió hasta las 15 y no hubo ofrecimiento de parte de la provincia”.

Y agregó: “Al no haber propuesta, no podemos comenzar las clases. Tiene que quedar claro que no somos los docentes los que no queremos clases, la provincia no está garantizando derechos salariales ni condiciones de trabajo. Podemos ver una larga lista de incumplimientos, a nuestros activos y jubilados”.

Paro docente por 24 horas en Córdoba

La medida de fuerza fue lanzada en primera instancia por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y luego fue adoptada como propia por el Sindicato Argentino de Docentes Privados regional Córdoba (Sadop).

Entre los argumentos del paro, los agremiados plantearon que el Gobierno provincial no hizo una propuesta concreta de aumento salarial para este año.

En fotos: así es la nutrida movilización docente en el centro de Córdoba

Educadores de la provincia reclaman mejoras salariales, en el postergado inicio de clases. Foto: Ramiro Pereyra

